Австралийские ученые оценили скорость исчезновения иммунитета к коронавирусу

Мельбурн, 19 февраля. Иммунитет к коронавирусу способен со временем ослабевать. Ученые выяснили, через какое время организм перестает генерировать антитела.

Совместная группа ученых из Австралии рассмотрела эволюцию иммунитета у перенесших коронавирусную инфекцию. Эксперты выяснили, что спустя четыре месяца после выздоровления количество антител резко падает. Однако степень падения снижается со временем. Результаты научного исследования опубликованы в журнале Nature Communications.

Авторы отмечают, что им до конца неизвестно количество антител, необходимое для стойкого ответа организма на коронавирусную инфекцию. Тем не менее они подтверждают, что иммунитет после вакцинации обеспечивает лучший иммунный ответ, чем естественный иммунитет.

«Данные о ведущих вакцинах показывают, что они формируют по крайней мере вдвое больше антител, чем естественная инфекция, и это очень обнадеживает», — сообщила один из авторов исследования доктор Дженнифер Джуно.

Ранее сообщалось, что эффективность российской вакцины от коронавируса «Спутник V» оказалась выше, чем у вакцины от американской фармацевтической компании Pfizer. Об этом свидетельствуют исследования научного издания The Lancet. Эффективность «Спутника V» составила 91%, а эффективность вакцины от Pfizer — 85%.