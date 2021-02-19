Кубковый матч «Зенита» и «Арсенала» войдет в историю тульского футбола

Тула, 19 февраля. Предстоящий матч 1/8 финала Кубка России между «Зенитом» и тульским «Арсеналом» станет для команды гостей особенным. Как стало известно ФАН, местный клуб впервые за всю историю своего существования проведет официальный матч в феврале. Таким образом, игра окажется самой ранней для арсенальцев в календарном году в истории тульского футбола.

«Действительно, никогда прежде в чемпионатах и Кубках СССР и России туляки, выступающие во взрослых турнирах с 1949 года, не проводили свои матчи в феврале. Только молодежная команда однажды играла 28 февраля, причем тоже против «Зенита». А у главной команды были разнообразные товарищеские игры, но официальные — ни разу. Так что в Санкт-Петербурге будет зафиксировано историческое для тульского клуба событие», — рассказал ФАН футбольный историк и статистик Сергей Мокин.

Как ранее сообщал ФАН, матч состоится 20 февраля на «Газпром-Арене». Футбольный клуб «Зенит» ведет продажу билетов на эту игру и первые домашние поединки чемпионата страны.