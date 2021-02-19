Новая возлюбленная Бондарчука получила роскошное помолвочное кольцо

Дубай, 19 февраля. Актер Сергей Бондарчук отдыхает в Объединенных Арабских Эмиратах (ОАЭ) с новой возлюбленной — блогером Валерией. Сын знаменитого режиссера решил подарить девушке дорогое кольцо.

Наследник создателя боевика «9 рота» приобрел для Валерии кольцо из белого с золота с большим сапфиром и бриллиантами. Покупку он сделал в одном из салонов лондонской ювелирной сети. Вечером 18 февраля в Instagram-stories он заявил, что пошел дарить возлюбленной помолвочное кольцо.

Позже Бондарчук-младший опубликовал в личном микроблоге совместное фото с Валерией. Пара на снимке сидит в фешенебельном дубайском ресторане. Блогер одета в откровенное платье на бретелях, которое представляет собой комбинацию из надетых на нити бус. Сопровождающий Валерию сын режиссера серьезно смотрит в камеру.

Мать актера, модель Светлана Бондарчук много времени уделяет своей физической форме и старается поддерживать себя в тонусе. Для этого она занимается йогой и пилатесом. Недавно модель удивила подписчиков формами на занятиях по йоге.