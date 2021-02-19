Пожарные спасли филина от стаи ворон в Новодвинске

Новодвинск, 19 февраля. Спасатели защитили хищную птицу от стаи ворон в Архангельской области. Для спасения сотрудникам пришлось забраться на крышу.

Необычную спецоперацию провели сотрудники архангельского МЧС. Им пришлось спасать филина от стаи напавших на него ворон. Беспомощная птица забралась на крышу электрической подстанции после плотного обеда.

Пожарных вызвали сотрудники психологического центра, который находится неподалеку. Приехавшие на место спасатели вызволили птицу и поместили ее в клетку. После этого филина вывезли на опушку леса. Он улетел спустя минуту после открытия клетки.

Специалисты осмотрели птицу и заявили, что с филином все в порядке. Вероятно, он не смог себя защитить самостоятельно из-за того, что переел.