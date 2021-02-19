Противостояние в Марибе приближается к переломной точке

Движение «Ансар Аллах» продолжает наступление на столицу провинции Мариб. О ходе интенсивных боевых действий в одном из ключевых сражений Йеменской войны рассказывает автор Telegram-канала Colonel Cassad Борис Рожин.

К 19 февраля оперативный кризис в провинции Мариб продолжает разрастаться и затрагивать стратегические позиции сил саудовской коалиции, развернутых в одной из ключевых провинций Йемена.

Наступление сил движения «Ансар Аллах» продолжает нарушать целостность фронта к юго-западу от столицы провинции. После занятия поселка Аз-Зур и района Джабаль аль Балак, за который 2 дня шли упорные бои, хуситы в течение трех дней смогли захватить Марибскую плотину.

Они также продвинулись к востоку от нее в направлении Манин аль-Ашраф и району марибских ферм к юго-западу от города. Войска хадистов фактически потеряли последние позиции, связанные с естественными препятствиями, и были вынуждены отходить к городу и ключевой трассе из Мариба на юг.

Хуситы одновременно вели наступление как с севера от озера, продвигаясь от Джабаль аль Балак, так и с юга, наступая от Аль-Манджура. Откатывающиеся от Аз-Зура и Аль-Манджура хадистские бригады понесли существенные потери и без серьезных подкреплений вряд ли смогут восстановить целостность фронта.

В результате этого продвижения хуситы создали сразу несколько успешных возможностей:

Наступая через Манин аль-Ашраф, он могут пробиться к южной трассе между историческим памятником «Трон королевы Шебы» (здесь хадисты уже строят оборону) и перекрестком дорог к югу от него. Фактически это отрежет столицу от двух ключевых магистралей и нарушит снабжение всех сил хадистов, расположенных севернее этого участка. В итоге хуситы рассекут всю группировку хадистов в центральном Марибе.

Если же выход к трассе произойдет южнее перекрестка и «Трона королевы Шебы», то хуситы отрежут лишь одну из двух коммуникационных линий. Но даже тогда целостность группировки саудовской коалиции, обороняющей Мариб, будет нарушена, а ее снабжение поставлено под вопрос. Уже 18 февраля артиллерия хуситов начала наносить удары по дороге к югу от перекрестка.

Кроме того, хуситы сохраняют опцию прямого выхода к самому городу, наступая через фермы к его юго-западным окраинам из района Марибской плотины и Джабаль аль Балак. Этот вариант выглядит не самым разумным, так как может втянуть хуситов в городские бои при сохраняющихся у противника возможностях снабжения группировки, обороняющей город. На мой взгляд, командование хуситов будет отдавать приоритет вариантам 1 или 2.

Одновременно с развитием штурма в районе Марибской плотины хуситы ведут наступление вдоль двух асфальтированных дорог, ведущих в Мариб.

На северо-западной дороге N5 хуситы заняли холмы Душ-Хакн и Малбуда, продолжая нажимать на позиции хадистов. Последние цепляются за естественные препятствия. В целом им пока удается сохранять здесь целостность фронта.

На западной дороге, которая ведет непосредственно к окраине Мариба (и главному городскому госпиталю, который может стать узлом обороны), хуситы ведут наступление вдоль трассы. Они оттесняют хадистов с прилегающих холмов, попутно атакуя их позиции на высоте Аль-Талат аль-Хамра из района Вади аль-Барра.

При этом предпринимаются попытки прорваться на север в обход этой высоты навстречу войскам, наступающим на юг от холма Душ-Хакн. По сути, войска хадистов между двумя дорогами находятся на своеобразном выступе. Если хуситы прорвутся либо с севера, либо с юга к ним в тыл, то может образоваться мини-котел, в который попадут войска как минимум двух пехотных бригад хадистов. В этом случае хуситы смогут достаточно быстро продвинуться к западным окраинам города.

Севернее Мариба хуситы за последние дни существенных успехов не достигли. Бои к северо-западу от столицы приняли позиционный характер. Атаки хуситов с целью прорваться через горы к лагерю Тадавин или же осуществить глубокий отход к востоку от города были отбиты.

Пока что хадистам удается купировать и попытки обходных маневров в тыл войскам, удерживающим выступ между Аль-Аюзом и Вади Силлахом. Можно говорить о том, что здесь хадисты еще достаточно уверенно удерживают фронт.

Идентичным образом хадисты сохраняют позиции у холмов Аль-Алам Аль-Абьяд на границе провинций Аль-Джавф и Мариб, не давая хуситам прорваться к трассе N5 глубоко в тылу основной группировки, обороняющей город.

На юге провинции хуситы ведут достаточно прямолинейное наступление в направлении Закама, чтобы продвинутmся к южной трассе. Попытки взятия Джабал-аль-Хабда и прорыва в тыл войск, обороняющих западное направление, успехом не увенчались. Хадисты предприняли здесь 2 контратаки при серьезной поддержке авиации, в результате чего наступление хуситов замедлилось. В целом, на южном направлении успехи хуситов носят тактический характер, хадисты более-менее удерживают фронт.

Если смотреть на происходящее на фронте в общем, наибольшую проблему для хадистов представляет ситуация к юго-западу от города, которая уже в ближайшую неделю может создать долгосрочные проблемы для всей группировки в Марибе. Именно сюда сейчас перебрасывают силы, эквивалентные двум бригадам с юга (хадисты и «Аль-Ислах»), а также дополнительные саудовские бригады по N5.

За 10 дней боев командование хадистов практически полностью израсходовало свои резервы и ему срочно требуется подкрепление. Авиационная поддержка ВВС Саудовской Аравии сама по себе не может остановить продвижение войск «Ансар Аллах». Кроме того, отсутствие серьезной тактической ПВО облегчает для хуситов применение дронов и баллистических ракет против войск, обороняющих Мариб.

Стоит отметить, что «Исламское государство»1 (ИГ1, запрещено в России) в Йемене объявило, что его боевики принимали участие в действиях против хуситов в провинции Мариб и теперь официально воюют с хуситами. Достаточно странный демарш, если учитывать, что в прошлом году в ходе наступления хуситов в провинции Саада было убито более 100 боевиков ИГ. Само собой, пропаганда «Ансар Аллах» указывает на то, что хадисты, Саудовская Аравия, «Аль-Ислах» и террористы действуют в Марибе заодно.

Между тем США еще раз прозрачно намекнули Саудовской Аравии, что ей надо срочно стремиться к прекращению боевых действий и началу переговоров. Это напрямую связано с перспективами перезаключения ядерной сделки, которая сейчас находится в эпицентре международной дипломатии.

The United Nations says the military escalation by the Iran-backed Houthi rebels in the town of Marib will put millions of lives at risk. Can a seismic shift in US policy quell the violence and restart peace talks? pic.twitter.com/kQl7HYXriv — The Newsmakers (@The_Newsmakers) February 19, 2021

18 февраля через Катар продолжились консультации с Ираном на тему возможного восстановления соглашения. В этой ситуации наступление хуситов на Мариб представляет для Ирана важный козырь, который оказывает давление на оппонентов Тегерана, вынуждая их поторапливаться под угрозой кардинальных изменений в балансе сил в Йемене. Фактически Тегеран ставит простую вилку – либо США идут на уступки по ядерной сделке, либо Иран уже на следующей неделе прекращает инспекции МАГАТЭ, а хуситы штурмуют Мариб. События приближаются к переломной точке.

1 Организация запрещена на территории РФ.