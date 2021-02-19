Лавров объяснил популярность российской вакцины «Спутник V» на Западе

Москва, 19 февраля. Поток обращений по поводу приобретения российской вакцины против коронавируса «Спутник V» нарастает в геометрической прогрессии, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.

По его словам, страны Запада осознают, что факт распространения российских препаратов от COVID-19 указывает на повышение авторитета страны на международной арене. Европа понимает, что «Спутник V» является одной из самых лучших вакцин, добавил Лавров.

Глава российского дипломатического ведомства отметил, что многие страны хотят дождаться, когда Европейское агентство по лекарственным средствам официально сертифицирует препарат из РФ.