Пользователи высмеяли ВМС Украины после новости о списании «Гетмана Сагайдачного»

Киев, 19 февраля. Украина решила списать сторожевой корабль «Гетман Сагайдачный», поэтому ВМС страны останутся без флагмана. На этом фоне пользователи Сети высмеяли положение украинского флота.

Стоит отметить, что «Гетман Сагайдачный» вошел в состав ВМС Украины в 1992 году. Украинские власти решили достроить ему на замену корвет «Владимир Великий», но, несмотря на десять лет работы над проектом, он еще далек от завершения.

Отмечается, что этот корабль был заложен еще при президенте Владимире Януковиче, но на его строительство не хватило денег. В Сети многие пользователи посчитали эту ситуацию характерной для общего состояния ВМС Украины сегодня.

«Этот несчастный «Гетман», уже в августе 1993 был «ведром с гайками», а уж в 2021...», — написал один из пользователей.

Некоторые иронизировали насчет того, что флагманом ВМС Украины можно сделать переданные стране надувные лодки США, которые недавно с оркестром встречали в порту Одессы.

«Флагманские надувные лодки. По лиманам самое то», — отметил комментатор.

При этом надежду на возрождение флота потеряли далеко не все пользователи. Некоторые писали, что Украина вполне может залезть в долги и заказать строительство флагмана у Румынии или Турции.

Ранее сообщалось, что списанные в США сторожевые катера принял участие в учениях ВМС Украины в Черном море. За несколько дней до этого Киев также получил от Вашингтона очередную партию военной помощи в виде устаревшей техники, передает RT.