Санкции Украины и Запада не помешали процессу восстановления Крыма

Симферополь, 19 февраля. Украинские и западные ограничительные меры против Крыма не помешали процессу восстановления полуострова после нелегального пребывания под контролем Киева.

Об этом в эфире ток-шоу «Голос правды» рассказал вице-спикер Госсовета республики Ефим Фикс. По его словам, за 23 года пребывания Крыма в составе Украины на полуострове было построено около 300 мест в детские дошкольные учреждения.

«Сегодня мы каждую неделю открываем детские сады. Сегодня у нас есть регионы в Крыму, где полностью закрыта тема мест в детские сады<...>Европа и США на Россию и Крым накладывают санкции, но построен Крымский мост – уникальнейшее сооружение, это верх человеческой мысли. Сотню лет пытались построить мост», — подчеркнул он.

По словам Фикса, несмотря на то, что вводятся санкции в отношении Крыма, облик территории и психология людей меняются.

Ранее глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявил, что сотрудники ведомства готовят обращение к Евросоюзу с просьбой ввести новые ограничительные меры против России из-за «нарушения прав человека» в Крыму.