Последствия пандемии продолжают сказываться на российском бизнесе

Москва, 19 февраля. Уполномоченный по защите прав предпринимателей в Российской Федерации Борис Титов заявил, что более трети бизнесменов в стране все еще страдают от негативных последствий пандемии.

Это стало известно после проведения соответствующего опроса среди предпринимателей. Бизнес-омбудсмен отметил в беседе с петербургскими журналистами, что положение некоторых россиян все еще не улучшилось.

«Больше трети бизнеса сообщают, что ситуация продолжает ухудшаться», — передает «Интерфакс».

Титов добавил, что предприниматели нуждаются в новых мерах поддержки от государства и кабмин начал обсуждать этот вопрос. В данной ситуации особенно важно не вводить новые ограничения. И здесь политика российского правительства была более мягкой, чем во многих европейских странах: именно это и помогло «выровнять» ситуацию насколько возможно, уточнил омбудсмен.

Министерство экономического развития Российской Федерации уже готовит новые меры поддержки для российских предпринимателей. Об этом пресс-служба ведомства рассказала журналистам.