Мирные жители погибли в результате атак протурецких группировок на севере Сирии

Жилые районы в провинциях Ракка и Алеппо на севере Сирии подверглись ракетному обстрелу со стороны подконтрольных ВС Турции формирований. Специальный корреспондент Федерального агентства новостей посетил пострадавшие районы.

По данным источника в сирийской армии, турецкие войска и их союзники нанесли артиллерийские удары по жилым кварталам в окрестностях Айн Иссы, а также атаковали районы вблизи трассы «М-4» на севере Ракки. Кроме того, в провинции Алеппо были произведены обстрелы населенных пунктов Акыба, Сугана и Аз-Зияра.

:سقوط عدة قذائف صاروخية على قرى عقيبة و الزيارة بريف حلب الشمالي في سورية مصدرها القوات التركية و المجموعات المسلحة — بنت الجنوب العظيم ???? (@HwM1jw) February 17, 2021

В результате обстрела погибли пять человек, среди них ребенок. Еще десять получили ранения. Разрушены жилые дома, здания правительственных учреждений. На место происшествия были отправлены спасатели, которые вытаскивали людей из-под завалов.

Земли на севере САР оказались под контролем ВС Турции после операции «Источник мира» 2019 года. Командование турецких войск называет главными задачами своего присутствия в регионе ликвидацию террористического коридора в приграничных районах Сирии, а также борьбу с бойцами Рабочей партии Курдистана (РПК) и боевиками группировки «Исламское государство»11 (ИГ1, деятельность запрещена в России). При этом нередко атакам турецких сил подвергаются жилые районы, что приводит к гибели мирного населения.

1 Организация запрещена на территории РФ.