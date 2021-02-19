США готовы возобновить переговоры по иранской ядерной программе

Вашингтон, 19 февраля. Белый дом готов вернуться к обсуждению иранской ядерной программы в формате, от которого отказалась прежняя администрация.

Президент США Джозеф Байден продолжает демонстрировать свое намерение развернуть внешнеполитический вектор США на 180 градусов по отношению к тому направлению, которое задал бывший президент Дональд Трамп. Выход США из иранской ядерной сделки стал одним из знаковых моментов президентства Трампа. Байден же намерен вернуться к переговорам по ядерной программе Ирана в рамках прежнего формата «пять плюс один».

Сегодня же стало известно, что Вашингтон намерен вернуться в Парижское соглашение по климату, из которого США вывел Дональд Трамп. Федеральное агентство новостей сообщило, что соответствующее заявление сделал госсекретарь США Энтони Блинкен.