Кузичев и Лосева поставили украинскую журналистку Соколовскую на место

Москва, 19 февраля. Новый выпуск политического ток-шоу «Время покажет» стал площадкой для дискуссий о водной блокаде Крыма, которая была запущена властями Украины в 2014 году в ответ на присоединение полуострова к РФ. За украинскую сторону выступила журналистка Янина Соколовская. Она считает, что Киев не должен был снабжать пресной водой «аннексированную территорию», как называют республику в Незалежной. Однако с такой позицией не согласился ведущий шоу Анатолий Кузичев.

Журналист остановил Соколовскую, указав ей на то, что Украина, будучи страной, присоединившейся к Европейскому суду по правам человека (ЕСПЧ), не должна была перекрывать доступ пресной воды на полуостров. И если Киев по прежнему считает жителей Крыма гражданами Украины, то как можно лишить их важнейшего для жизни ресурса.

Соведущая Кузичева Олеся Лосева поддержала коллегу, отметив, что в контексте рассуждений Соколовской выходит, что Россия не обязана поддерживать транзит газа через украинскую территорию. Украинка не стала молчать и напомнила оппонентам о контрактных обязательствах «Газпрома» перед Евросоюзом и, видимо решив задеть россиян, с иронией в голосе предложила «носить газ ведрами и в воздушных шариках».

«Вы предлагаете ведрами? А глава правления «Нафтогаза Украины» Андрей Коболев заявил, что остановка «Северного потока – 2» – это вопрос жизни и смерти для Украины. То есть хотите и рыбку съесть, и косточкой не подавиться», – ответила ей Лосева, строго потребовав «прекратить балаган».

Янине Соколовской не раз приходилось выслушивать критику за свое неверное мнение. Не так давно, как сообщал ФАН, телезрители просили ведущих шоу больше не звать журналистку на эфиры.