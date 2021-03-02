«Гоблин» Пучков назвал выгодоприобретателей от деятельности Михаила Горбачева

ФАН продолжает публиковать мнения политиков и экспертов по поводу роли Михаила Горбачева в отечественной и мировой истории. Напомним, сегодня самому долгоживущему руководителю России исполнилось 90 лет. Оценивая деятельность первого и последнего президента СССР, писатель и видеоблогер Дмитрий «Гоблин» Пучков не находит для Горбачева никаких оправданий.

«Роль Горбачева можно оценивать исключительно однозначно: это национальный предатель, — отметил Дмитрий Пучков в комментарии ФАН. — Горбачев предал национальные интересы советского народа, предал национальные интересы русского народа и всех остальных народов, которые входили в Советский Союз. Именно предал. Даже не продал, так, чтобы хоть какую-то экономическую выгоду получить. Нет, просто предал. Это величайший предатель XX века, который нанес нашей стране ущерб хуже, чем Гитлер. В общем-то, по-другому оценивать деятельность Горбачева нельзя».

При этом, если наша страна от действий Горбачева страшно пострадала, в результате его деятельности нашлись и выгодоприобретатели, считает Пучков.

«Кто выиграл? Конечно, объединенный Запад, возглавляемый Соединенными Штатами Америки, от всего этого только выиграл. Там говорят, что за 1990-е годы с развалин СССР туда утекло примерно два триллиона долларов, и экономический кризис Запада таким образом лет на 20 отодвинули. Потому что пировали на трупе Советского Союза, который убил генеральный секретарь ЦК КПСС Михаил Сергеевич Горбачев», — подчеркнул Дмитрий «Гоблин» Пучков.

Подробнее о биографии Михаила Горбачева, который завершил свою политическую карьеру на посту президента СССР, читайте в материале Федерального агентства новостей. Негативно роль Горбачева с исторической точки зрения также оценивают депутат Госдумы Геннадий Онищенко, экс-сенатор Франц Клинцевич, политолог Армен Гаспарян.