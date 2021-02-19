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Экономика

Минэкономразвития разрабатывает новые меры поддержки бизнеса

Москва, 19 февраля. Министерство экономического развития Российской Федерации заявило об обсуждении дополнительных мер поддержки для российских предпринимателей.

Вопрос поднимается как внутри ведомства, так и в разговорах с представителями других министерств. Об этом пресс-служба Минэкономразвития поделилась с корреспондентом ТАСС.

«По поручению президента РФ Владимира Путина правительство прорабатывает дополнительные меры поддержки бизнеса», — говорится в материале.

Инициативы во многом касаются кредитных льгот для российских бизнесменов, уточнил глава министерства Максим Решетников. Одновременно с этим перед кабмином на первом плане стоит задача поддержки рабочих мест и сохранения занятости. Особое внимание уделят компаниям из сферы услуг, в частности гостиницам и ресторанам.

Новая цифровая платформа для помощи предпринимательству появится в России. Речь идет о доступе к информации о налогах, субсидиях и некоторых услугах, сообщает ФАН.

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