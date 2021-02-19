Золотовалютный запас России за неделю прибавил 5,4 млрд долларов

Москва, 19 февраля. Международные российские резервы по состоянию на 12 февраля выросли на 0,9%, или 5,4 млрд долларов, следует из материалов ЦБ.

По данным регулятора, увеличение золотовалютного запаса произошло на фоне положительной курсовой переоценки и выросших цен на золото. По состоянию на 1 января 2021 года, показатель был равен 595,8 млрд долларов. За 2020 год запас прибавил 7,5%. Исторический максимум международных активов был зафиксирован в августе прошлого года на отметке 600,7 млрд долларов.

На 1 января 2021 года внешний госдолг России составил 470,1 млрд долларов, тогда как на начало 2020 года показатель был на 4,3% больше. Центробанк отметил, что сокращение долговых обязательств страны отмечается по всем секторам экономики.

Бывший сотрудник экономического управления ФСБ Андрей Волков раннее рассказал, где располагается золотой запас России. Около двух третей расположены в хранилище ЦБ. Он объяснил, что нелегальный доступ туда практически невозможен. Еще два крупных хранилища расположены в Санкт-Петербурге и Екатеринбурге.