Уровень капитализации биткоина почти достиг триллиона долларов

Москва, 19 февраля. Серия исторических рекордов, установленных курсом биткоина, вплотную приблизила его капитализацию к отметке 1 трлн долларов.

Этот показатель с начала года вырос почти на 440 млрд и сейчас составляет 979,9 млрд. Днем в пятницу самая известная криптовалюта вновь обновила свой максимум — 53 807 долларов, а затем чуть скорректировалась и торговалась за 52 682 долларов. Для сравнения, до прошлого декабря курс не мог преодолеть планку в 20 042 доллара, державшуюся с 2017 года.

Эксперты объясняют стремительный взлет биткоина высоким интересом институциональных инвесторов, а также компаний, рассматривающих его в качестве инструмента хеджирования инфляционных рисков. Еще одним фактором стал страх упустить шансы поучаствовать в подъеме рынка.

Основанная миллиардером Илоном Маском компания Tesla 8 февраля сообщила об инвестициях в биткоин в размере 1,5 млрд долларов. Сам бизнесмен заявил, что речь идет о менее глупой форме ликвидности, чем сбережения в обычных денежных средствах.