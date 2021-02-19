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Армия

Минобороны России назвало лучший пункт отбора на контрактную военную службу

Саратов, 19 февраля. Вооруженные силы России подвели итоги ежегодного конкурса на лучший пункт отбора на военную службу по контракту.

Лучшим в 2020 году был признан Саратовский пункт отбора контрактников. Среди победителей также значатся пункты Брянска и Севастополя. Организаторы проводили отбор по нескольким параметрам: числу отобранных кандидатов, по результатам профессионально-психологического тестирования сотрудников и по уровню физической подготовки солдат. Заместитель министра обороны России Николай Панков вручил победителям этого года памятные кубки.

«В 2020 году командованием войск округов и Северного флота проведена большая работа по наращиванию и укреплению кадрового потенциала Вооруженных сил Российской Федерации», - сказал он.

Панков отметил, что пункты отбора играют важную роль, так как с 2012 года они успешно помогают комплектовать многочисленные группы воинских должностей.

Ранее ФАН писал, что Николай Панков рассказал о первом дистанционном наборе слушателей в военные академии. Для этого разработали специальное программное обеспечение, которое позволяет автоматически формировать уникальное задание каждому кандидату. Также система составляет расписание проведения собеседований и фильтрует конкурсные списки.

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