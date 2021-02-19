Минобороны России назвало лучший пункт отбора на контрактную военную службу

Саратов, 19 февраля. Вооруженные силы России подвели итоги ежегодного конкурса на лучший пункт отбора на военную службу по контракту.

Лучшим в 2020 году был признан Саратовский пункт отбора контрактников. Среди победителей также значатся пункты Брянска и Севастополя. Организаторы проводили отбор по нескольким параметрам: числу отобранных кандидатов, по результатам профессионально-психологического тестирования сотрудников и по уровню физической подготовки солдат. Заместитель министра обороны России Николай Панков вручил победителям этого года памятные кубки.

«В 2020 году командованием войск округов и Северного флота проведена большая работа по наращиванию и укреплению кадрового потенциала Вооруженных сил Российской Федерации», - сказал он.

Панков отметил, что пункты отбора играют важную роль, так как с 2012 года они успешно помогают комплектовать многочисленные группы воинских должностей.

Ранее ФАН писал, что Николай Панков рассказал о первом дистанционном наборе слушателей в военные академии. Для этого разработали специальное программное обеспечение, которое позволяет автоматически формировать уникальное задание каждому кандидату. Также система составляет расписание проведения собеседований и фильтрует конкурсные списки.