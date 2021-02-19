Лазарев раскрыл тайну происхождения своего обручального кольца

Москва, 19 февраля. Бывший солист группы Smash!! Сергей Лазарев объяснил, откуда у него обручальное кольцо, которое заинтриговало поклонников исполнителя.

Таинственное украшение на безымянном пальце певца фанаты и представители СМИ заметили еще несколько месяцев назад. Кольцо в очередной раз подогрело интерес к личной жизни Лазарева, поскольку исполнитель не любит распространяться на эту тему. Наконец артист решил рассказать в Instagram Stories, что это за украшение.

«Это колечко наделало много шума в прессе. А это колечко из клипа!» — написал певец.

Лазарев также показал кадр со съемок клипа на песню «Снег в океане». На фото бывший солист Smash!! демонстрирует подписчикам то самое кольцо.

Новый клип певца рассказывает о супружеской паре, переживающей кризис в отношениях. По сюжету муж и жена отправляются в горы, чтобы посетить место, на котором они когда-то признались друг другу в любви. Партнершей Лазарева по съемкам стала актриса Екатерина Барк.

Сергей Лазарев ранее ответил на слухи о его нетрадиционной ориентации. Певец отметил, что не видит смысла опровергать какие-либо сообщения о своей личной жизни.