Терапевт предупредил об опасности «барической пилы» в центральной России

Москва, 19 февраля. Жители центральных регионов России столкнутся с «барической пилой» в праздничные дни. Это может быть опасно для людей с хроническими заболеваниями.

Врач-терапевт Людмила Лапа рассказала о влиянии природных скачков давления на здоровье россиян. По ее словам, они плохо сказываются на людях с хроническими заболеваниями и на страдающих от заболеваний сердечно-сосудистой системы. Особую опасность «барическая пила» представляет для перенесших инфаркты и инсульты.

«При низком давлении – сразу принимаем крепкий сладкий чай. Соленый огурец, как это ни смешно. Самое главное – глюкозу под язык, тоже хорошо помогает. Потому что надо улучшить микроциркуляцию, питание клеток», — советует врач.

Самой полезной профилактикой является соблюдение здорового образа жизни и правильное питание. При этом врач рекомендует употреблять не только овощи и фрукты, но и мясные продукты. Лапа отмечает, что сладкое сгущает кровь и усиливает последствия скачков давления, поэтому надо быть осторожным при употреблении продуктов с высоким содержанием сахара.

Ранее терапевт Надежда Чернышова рассказала о пищевой добавке, которую не стоит употреблять при высоком давлении. Соевый соус содержит в себе множество солей, поэтому его не рекомендуют употреблять гипертоникам.