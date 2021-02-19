Губернатор Нью-Йорка может быть смещен с должности через импичмент

Нью-Йорк, 19 февраля. Представители Республиканской партии в Генеральной Ассамблее штата Нью-Йорк инициировали созыв комиссии по вопросу импичмента губернатору Эндрю Куомо.

По словам республиканцев, двухпартийная комиссия нужна для того, чтобы «собрать факты и свидетельства о борьбе Куомо с пандемией COVID-19 и сокрытии кризиса в домах престарелых», сообщает The New York Post.

На следующей неделе в Генеральной Ассамблее штата Нью-Йорк республиканцы представят проект очередного билля. Документ предусматривает создание комиссии, которая всесторонне оценит действия Куомо и администрации и сосредоточится на его работе с медицинскими заведениями, в частности такими, как дома престарелых.

После представления билля у комиссии будет 60 дней на сбор всех необходимых доказательств, однако чтобы комиссия была созвана, сначала необходимо получить одобрение законодательного органа штата, который контролируется демократами. Сам Куомо также член Демократической партии США.

Ранее представители Республиканской партии в Генеральной Ассамблее штата заявили о том, что администрация Куомо сфальсифицировала статистику смертности по COVID-19, занизив показатели примерно в два раза. Сейчас республиканцы планируют сместить губернатора с должности через импичмент. Сам Куомо заявил, что недооценил масштабов эпидемии и город не был готов к удару пандемии. Он взял всю ответственность за произошедшую катастрофу на себя, однако подчеркнул, что произошедшее сформировало «политический вакуум», которым намерены воспользоваться его оппоненты.