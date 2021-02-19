Эксперт по трудоустройству рассказал о плюсах и минусах гибридной работы

Москва, 19 февраля. Гибридная форма занятости удобна для соискателей и выгодна работодателям, однако у нее есть свои минусы. Эксперт рассказал подробности о популярной в пандемию форме работы.

Гибридная форма занятости является переходной. При такой форме часть дней сотрудник работает в офисе, а оставшиеся дни — на дому. Гибридная работа комфортна для многих соискателей и выгодна работодателю, экономящему на этом деньги.

Эксперт по трудоустройству и реализации в карьере, специалист по поиску руководителей высшего звена Гарри Мурадян в беседе с "Радио 1" считает, что гибридная форма занятости может приводить к возникновению трудовых споров. Регламентация решения подобных споров при этом отсутствует.

"Гибридная форма — переходная, она предусмотрена для того, чтобы аккуратно перевести часть людей, которые работают на удаленке, обратно в офис. В этом случае работодатель приценивается, насколько ему выгодно возвращать тех или иных сотрудников", — объясняет Мурадян.

По мнению эксперта, определенные моменты гибридной работы необходимо закрепить в трудовом кодексе и в контракте с соискателем, чтобы избежать возникновения тяжелых юридических конфликтов. Также специалист отметил, что в финансовом плане такая работа может быть невыгодной для сотрудника. Приобретение компьютера для работы, канцелярских товаров и специальных программ для работы часто ложится на плечи работника. Отдельный момент — плата за свет.

Ранее сообщалось, что каждый третий россиянин предпочитает частично удаленный формат работы. Полностью перейти на удаленный формат готовы лишь 7% россиян.