Третья волна коронавируса началась в Польше

Варшава, 19 февраля. Министерство здравоохранения Польши объявило о наступлении третьей волны коронавируса в стране. Об этом говорит суточная статистика заболеваемости.

Польские власти зарегистрировали около 8,8 тысячи новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией среди жителей страны. Количество новых случаев превышает показатели недельной давности.

«Мы можем сказать, что третья волна пандемии уже в Польше», – заявил министр здравоохранения Польши Адам Недзельский на пресс-конференции в Варшаве.

Согласно официальным данным правительства республики, в стране зафиксировано 1 623 218 случаев заболевания COVID-19. За последние сутки было зарегистрировано 8 777 случаев. Всего жертвами пандемии в Польше стали 41 823 человека.

Ранее сообщалось, что в Польше найдены норки, способные заражать человека коронавирусом. Об опасности столкновения с грызунами в Поморском воеводстве сообщили в польском министерстве сельского хозяйства и развития села. Уточняется, что норки и сами могут заразиться COVID-19 от человека.