Особый режим ввели после гибели пяти человек при пожаре в Кирове

Киров, 19 февраля. Внеплановое заседание комиссии по обеспечению пожарной безопасности состоялось после пожара, в котором погибла женщина и четверо детей.

В ходе обсуждений власти Кирова издали постановление о введении особого противопожарного режима, связанного с рисками возгорания из-за нагрузки на печное отопление и обогревательные приборы из-за сильных морозов. В настоящий момент шестеро человек, пострадавших при пожаре, находятся в больнице, передает издание «Свой кировский.рф».

Пожар вспыхнул в деревянном жилом доме по улице Бородулина. Следственные органы возбудили уголовное дело по факту инцидента. По предварительной версии, виной всему могло стать неосторожное обращение с нагревательными приборами или неисправная электропроводка.