Австралийка поделилась способом разгладить вещи без утюга и прославилась в Сети

Канберра, 19 февраля. Жительница Австралии Шантель Мила показала новый способ, как погладить одежду без использования утюга.

Соответствующий видеоролик она опубликовала в своем Instagram-аккаунте. В нем мама двоих детей показывает, как приготовить средство для разглаживания складок на вещах.

Для этого понадобятся два стакана с водой, чайная ложка кондиционера для волос и такое же количество уксуса. По словам женщины, все ингредиенты необходимо перемешать, а затем перелить смесь в пустой флакон.

После этого средство распыляют на мятую рубашку и оставляют ее на вешалке на пять минут. В конце видео вещь демонстрируется уже без складок.

«Выбрасывайте утюг», — написала она.

Публикация набрала более двух тысяч лайков. В комментариях подписчики благодарили женщину за предложенный «суперспособ».

Короткие видео с полезными советами очень популярны в Сети. Так, пользовательница TikTok рассказала, как побороть бессонницу за пять минут. Видео с лайфхаком собрало более 600 тыс. лайков.