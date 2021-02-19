Черноморский флот пополнится кораблем снабжения «Всеволод Бобров» в 2021 году

Москва, 19 февраля. Новый корабль тылового обеспечения войдет в состав Черноморского флота России (ЧФ) весной 2021 года, говорится в сообщении пресс-службы завода «Северная верфь».

Сроки передачи корабля «Всеволод Бобров» для нужд ЧФ назначены на май этого года. В феврале планируется завершить швартовочные испытания судна. Ходовые и государственные проверки состоятся в акватории Балтийского моря. Возможности корабля позволяют перевозить и загружать на другие суда грузы, боеприпасы, принимать участие в спасательных миссиях.

«Всеволод Бобров» является вторым кораблем тылового снабжения проекта 23120. Его корпус относится к ледовому классу, что даст возможность выполнять задачи в арктических широтах. Первое судно «Эльбрус» вошло в состав Северного флота в 2018 году, передает «НьюИнформ».

Ранее стало известно, что Балтийский флот получит улучшенный сторожевик «Неустрашимый» в 2021 году. Также в состав Черноморского флота вошел ракетный корабль «Грайворон», передает «360».