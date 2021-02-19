Доктор Мясников объяснил, почему мужчины живут меньше женщин

Москва, 19 февраля. Российский врач и телеведущий Александр Мясников рассказал, почему мужчины, как правило, живут меньше, чем женщины.

По его словам, представитель сильного пола «запрограммирован» природой, чтобы «умереть от саблезубого тигра в пещере». Женщина же, наоборот, должна хранить домашний очаг и растить детей.

«Женщины должны быть готовы к тому, что их последние 10-15 лет они могут провести в одиночестве. Ну, во всяком случае, без основного спутника жизни», — сказал Мясников.

Кроме того, на низкую продолжительность жизни мужчин серьезно влияют их вредные привычки. Неправильный рацион питания, а также курение и алкоголизм значительно сокращают годы жизни. А вот если женщины будут «любить, холить, лелеять и направлять» мужчин, то у последних заметно улучшится здоровье, заключил врач.

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