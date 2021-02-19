Зрители шоу «Маска» предположили, кого из персонажей раскроют первым

Москва, 19 февраля. Зрители популярного шоу «Маска» пытаются отгадать, кого из персонажей нового сезона рассекретят в следующем выпуске передачи.

Второй сезон «Маски» стартовал на канале НТВ 14 февраля. На этот раз участие в программе принимают 14 звезд, скрывающихся под костюмами персонажей. В первом выпуске никого из героев шоу не рассекретили.

«Как думаете, какую Маску раскроют в следующем выпуске и почему именно ее?» — спросили у зрителей в официальном Instagram-аккаунте проекта.

Поклонники «Маски» тут же принялись гадать, кого из персонажей рассекретят первым в новом сезоне. Очень многие считают, что из проекта скоро уйдет Банан. Некоторые даже решили, что под этой маской скрывает юморист Гарик Мартиросян, который был членом жюри в прошлом сезоне. Другие зрители уверены, что Банан — это певец Александр Буйнов.

«Банан. Ужасный банан»; «Банан. и там Мартиросян»; «Черную Пантеру раскроют»; «Банан, так как единогласно разгадали его, но может и нет»; «Ананаса раскроют», — предполагают комментаторы.

Незадолго до выхода первого выпуска нового сезона «Маски» прошла онлайн-презентация шоу. За трансляцией следили более двух миллионов зрителей.