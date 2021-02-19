Начальник изолятора в Костроме заставлял заключенных делать ему ремонт

Кострома, 19 февраля. В Костроме начальника следственного изолятора обвинили в превышении должностных полномочий. В СУ СКР заявили, что мужчина не раз привлекал арестантов к ремонту своей квартиры.

Ремонт в основном проводился в рабочее время. При этом часть строительных материалов для ремонта покупалась за счет следственного изолятора.

Кроме того, в 2019-2020 годах обвиняемый премировал часть сотрудников, забрав эти деньги себе. Таким способом он присвоил больше 150 тыс. рублей.

«Действиями обвиняемого причинен материальный ущерб казенному учреждению и нарушены охраняемые законом интересы общества и государства», — уточняют в ведомстве.

Экс-начальника СИЗО арестовали. Обстоятельства случившегося установят следователи.

Несколько сотрудников ИК №6 и следственного изолятора №1 Иркутска стали фигурантами дел после насилия и сексуального надругательства над осужденными, сообщал ФАН.