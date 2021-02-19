В Центре Гамалеи назвали главную причину высокой смертности от COVID-19 в России

Москва, 19 февраля. Высокая смертность от коронавируса в России связана с наличием хронических заболеваний у пожилых людей, заявил ведущий специалист Центра им. Гамалеи Федор Лисицын.

Почти 86,5 тыс. человек скончались в 2020 году от коронавирусной инфекции. Чаще всего, по словам эксперта, от инфекции погибают пожилые люди с сопутствующими заболеваниями. Процент граждан с серьезными хроническими недугами действительно высок в России. Трудно найти пенсионера, у которого нет какого-либо заболевания, поэтому и показатели смертности высокие, заявил специалист в эфире телеканала «Россия-24».

Недостаточно высокий уровень тестирования и точность тест-систем еще весной прошлого года не позволяла определить, что способствовало смерти человека, объяснил Лисицын. Некоторые летальные исходы могли быть связаны с COVID-19.

Заражение коронавирусом в пожилом возрасте не всегда приводит к летальному исходу. Самарские врачи спасли пациентку в возрасте 100 лет. Она проходила стационарное лечение в течение нескольких недель.