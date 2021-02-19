Саммит «Большой семерки» стартовал в режиме видеосвязи

Лондон, 19 февраля. Встреча «Большой семерки» началась под председательством Великобритании. Об этом сообщили в канцелярии премьер-министра Англии Бориса Джонсона.

Мероприятие, в котором участвуют семь экономически развитых государств продлится около двух часов в режиме видеоконференции. Среди участников встречи — президенты США и Франции Джо Байден и Эмманюэль Макрон, канцлер Германии Ангела Меркель, премьер-министры Великобритании, Италии, Канады, Японии — Борис Джонсон, Марио Драги, Джастин Трюдо, Есихидэ Суга.

«Встреча началась в 14:00 (17:00 мск. — Прим. ред.). Как ожидается, она продлится около двух часов», — рассказал представитель Даунинг-стрит, 10.

Лидеры стран на заседании обсудят борьбу с пандемией. В частности, темой дискуссии станет выработка объединенного глобального подхода к коронавирусу.

Ранее Федеральное агентство новостей писало, что Борис Джонсон призовет участников G7 активнее делиться вакцинами от COVID-19.