Минфин России запланировал индексацию акцизов через три года

Москва, 19 февраля. Плановая индексация акцизов на уровень инфляции 4% может пройти в 2024 году, следует из подготовленного Минфином РФ законопроекта.

Документ содержит меры поддержки некоторых пострадавших отраслей, а также инициативы, направленные на повышение эффективности налоговой системы и собираемости налогов без увеличения фискальной нагрузки для населения и бизнеса, цитируют известия "Известия" замглавы ведомства Алексей Сазанов

В частности, предлагаются новации по совершенствованию налогового администрирования, международного налогообложения и результативности инвестиционных налоговых льгот. Кроме того, предусмотрено сохранение по инициативе регионов действующего 50-процентного ограничения на перенос убытков при исчислении налога на прибыль. Это поможет повысить сбалансированность бюджеты субъектов РФ и компенсировать перераспределение данного налога в федеральную казну.