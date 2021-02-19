СНБО Украины ввел санкции в отношении Медведчука и его супруги

Киев, 19 февраля. Председатель политсовета партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктор Медведчук и его жена попали в санкционный список Совета нацбезопасности и обороны Украины.

Об этом заявил секретарь СНБО Алексей Данилов. По его словам, ограничительные меры Киева в отношении Медведчука распространяются на все имущество украинского политика.

Также он добавил, что СНБО обсудил ухудшение ситуации с безопасностью в Донбассе. Данилов заявил, что приняты «решения», но их содержание засекречено.

Ранее глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявил, что сотрудники ведомства сейчас готовят обращение к Евросоюзу с просьбой ввести новые санкции против Российской Федерации из-за «нарушения прав человека» в Крыму.