Взимание налогов в России станет более эффективным

Москва, 19 февраля. Повышение эффективности налоговой системы и собираемости налогов без увеличения фискальной нагрузки оговаривает новый законопроект, подготовленный Минфином России.

Среди прочего планируется расширить перечень налогооблагаемых доходов иностранных компаний, полученных от российских источников. Также будут упрощены некоторые процедуры, введены льготы и помощь пострадавшим отраслям. Эксперты считают целесообразным освободить детей-инвалидов от уплаты пошлины при обращении в суды и позволить культурным учреждениям заплатить налог на прибыль за 2020–2021 годы только в 2022-м.

Кроме того, Минфин хочет разрешить гражданам не предоставлять декларацию 3-НДФЛ при продаже имущества, которое находилось в собственности менее определенного срока. Из других инициатив можно выделить отмену с 1 января 2023 года налогового декларирования объектов — все данные Федеральная налоговая служба (ФНС) будет получать в автоматическом режиме.

Первый заместитель председателя комитета Госдумы по бюджету и налогам Сергей Катасонов ранее опроверг слова лидера КПРФ Геннадия Зюганова о том, что правительство готовит почву для новых налогов и повышения пенсионного возраста.