Актриса Эвелина Бледанс представила публике нового «любимого»

Москва, 19 февраля. Актриса и телеведущая Эвелина Бледанс взбудоражила своих поклонников новой фотографией с незнакомцем. В подписи к снимку в микроблоге Instagram звезда назвала мужчину «любимым».

На первом снимке 51-летняя актриса запечатлена в синем вечернем платье, расшитом пайетками. На ее шее красуется роскошное колье в тон наряду. Бледанс, зажмурившись от счастья, нежно держит за плечи мужчину в клетчатом пиджаке с сединой в висках. На втором фото пара запечатлена на улице, в зимней одежде. Незнакомец стоит в профиль к камере, а артистка смотрит в сторону.

Знаменитость в подписи к фото поинтересовалась у подписчиц, успели ли они обнять своего «любимого» утром. Бледанс также отметила в публикации профиль кинокомпании Epic Media. Часть подписчиков поверила, что артистка вновь обрела любовь, другие решили, что звезда пытается привлечь внимание аудитории к новому проекту с ее участием, передает Пятый канал.

«Очень рада за Эвелиночку, счастья ей и понимания»; «Новый фильм, видимо, выйдет с мужчиной, что на фото. Киномуж»; «Не показывай и подруг поменьше. Уведут. Какие бы близкие ни были. Предатели коварные — лучшие подруги», — отметились пользователи соцсети в комментариях к посту.

Бледанс — частая гостья светских тусовок. Недавно она повеселилась на мероприятии в Москве в компании актрисы Екатерины Климовой и телеведущей Алены Водонаевой. Звезда лакомилась на вечеринке бутербродами с черной икрой.