Россиянам рассказали, какие опасности кроются за беспричинным ознобом

Москва, 19 февраля. Некоторые люди могут испытывать чувство озноба, даже если температура в помещении не отклоняется от привычных показателей. Причины этого объяснила врач Людмила Лапа.

Если человек испытывает озноб, даже если он здоров, это может послужить сигналом для визита к специалисту, поделилась директор Медицинского центра иммунокоррекции имени Р. Н. Ходановой Людмила Лапа. Не исключено, что у таких людей может быть нарушен углеводный обмен.

«Если озноб длится недолго, то у человека либо низкий инсулин, либо низкие сахара, надо обратить внимание на поджелудочную железу. Возможно, это и нарушение гормонального обмена, а возможно, липидного или инсулинового обмена», — рассказала специалист в эфире «Радио 1».

Внезапный озноб также может указывать на уменьшение уровня глюкозы, добавила Лапа. Такое может наблюдаться, если перерыв между приемом пищи превышает срок в пять часов. Если человек тепло оделся и даже успел выпить теплый чай, но чувство холода не покидает его, вероятно, есть проблемы с мочеполовой системой. Это может указывать и на нарушение капиллярной микроциркуляции.

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