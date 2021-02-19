Историк Кнутов: Памятник на Лубянке должен стать символом защиты Отечества

Голосование по вопросу установки памятника на Лубянской площади начнется 25 февраля. Москвичам предложат выбрать, чья скульптура появится в центре столицы — Александра Невского или Феликса Дзержинского. Историк Юрий Кнутов оценил в комментарии ФАН роль двух выдающихся личностей в истории России и объяснил, чей памятник должен появиться на Лубянке.

В Общественной Палате Москвы сообщили, что рассматривается возможность установки на Лубянской площади памятника Дзержинскому, Александру Невскому, Юрию Андропову или Ивану III.

Позже глава комиссии по развитию гражданского общества и общественному контролю Алексей Венедиктов заявил, что по итогам заседания совета в шорт-лист было решено внести два варианта — памятник Дзержинскому или Александру Невскому. Голосование пройдет на нескольких площадках — «Активный гражданин» и на сайтах различных СМИ.

Юрий Кнутов назвал мудрым решение провести голосование по выбору памятника. Он подчеркнул, что выбрать наиболее подходящий для города монумент должны москвичи.

«Решать должны москвичи. То, что будет проведено голосование, — это мудрое демократическое решение», — отметил историк.

Историк также поделился своим мнением о том, какой памятник заслуживает появиться в столице.

«На мой взгляд, роль Александра Невского в истории нашей страны более значимая. Хотя и роль Дзержинского, если не рассматривать его только с точки зрения ВЧК, безусловно велика, но на небольшом отрезке истории. Дзержинский занимался и транспортом, и беспризорниками, и вопросами восстановления промышленности», — рассказал Кнутов.

При этом историк подчеркнул, что Александр Невский причислен к лику святых. На протяжении многих веков полководец олицетворял собой образ защитника Отечества.

«Если мы смотрим на многовековую историю, то образ Александра Невского и его роль в воспитание молодежи, защитников Отчества, то, на мой взгляд, эта фигура более предпочтительна. Это даже было признано Иосифом Сталиным, когда он восстановил орден Александра Невского», — сказал собеседник ФАН.

Историк напомнил, что при восстановлении ордена Александра Невского произошел курьезный случай: поскольку рисунка лица Александра Невского нет, то на этом ордене изображен актер Николай Черкасов.

Эксперт добавил, что если на Лубянской площади появится памятник Александру Невскому, то князь должен быть показан как защитник Отечества.

«Скульптура должна отражать вклад Александра Невского в защиту Родины. В этом случае памятник, ассоциированный с Александром Невским, будет иметь патриотическое значение, играть позитивную воспитательную роль и символизировать, что защита нашей Родины — это вековая традиция нашего народа», — заключил историк.

Ранее член комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Анатолий Выборный поддержал установку памятника Дзержинскому на Лубянке.