МИД РФ закрыл вопрос о статусе «Северного потока — 2»

Москва, 19 февраля. Министр иностранных дел России Сергей Лавров высказался о действиях Евросоюза в отношении строительства газопровода «Северный поток — 2».

Москва выполняет все возложенные на нее обязательства по «СП-2» в отличие от западных коллег. В связи с этим у ЕС нет оснований для ввода санкций из-за нарушений европейской газовой директивы. По словам министра, Еврокомиссия ранее признала, что проект газопровода не подпадает под действие третьего энергопакета.

«Она (Еврокомиссия. — Прим. ред.) предъявила документ, в котором черным по белому было написано, что проект инвестиционный и был начат задолго до того, как были внесены изменения в Газовую директиву Евросоюза, в третий энергетический пакет. Все, точка, вопрос закрыт. Для любого уважающего закон человека», — цитирует РБК главу российского внешнеполитического ведомства.

Тем не менее позже юристы Еврокомиссии начали прибегать к «квазиправовым» процедурам, по итогам которых было вынесено решение, что проект о возведении «СП-2» был начат намного раньше, чем были внесены правки в газовую директиву, однако он все равно подпадает под третий энергопакет.

Экс-министр иностранных дел Германии Зигмар Габриэль ранее заявил, что Вашингтон не должен касаться темы реализации «Северного потока — 2».