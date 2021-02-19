Пониженная температура тела может говорить о серьезных заболеваниях

Москва, 19 февраля. Пониженная температура тела может свидетельствовать о серьезных заболеваниях, предупредила врач по медицинской профилактике Анастасия Олейникова.

Гипотермия проявляется в виде слабости и усталости, однако обычно люди не обращаются к врачу с этими симптомами. При этом пониженная температура тела может быть признаком опасных болезней, объяснила «Радио 1» Олейникова. Гипотермия указывает на нарушение функции щитовидной железы. Также у некоторых пациентов наблюдаются изменения в работе гипоталамуса, в котором расположен центр терморегуляции.

Еще одной причиной низкой температуры может быть инсульт. В этом случае нарушается деятельность центральной нервной системы. Гипотермия фиксируется у алкоголиков и наркоманов. Кроме того, она свидетельствует о внутренних кровотечениях и анемии.

До этого главный внештатный терапевт Минздрава РФ Оксана Драпкина назвала симптомы, которые могут проявиться после вакцинации от коронавируса. Сонливость и повышение температуры тела могут наблюдаться в течение нескольких дней.