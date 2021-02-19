Россияне ответили на угрозы Японии «задушить» РФ из-за Курил

Москва, 19 февраля. Граждане Российской Федерации в Сети ответили японским читателям агентства Yomiuri, которые предложили «задушить» РФ из-за Курильских островов.

Ранее российская сторона отказалась сотрудничать с Токио в сфере переработки мусора и приняла решение самостоятельно построить предприятие на острове Кунашир. Агентство назвало завод «довольно мощным», указав плановую способность будущего объекта перерабатывать 13,8 тонн мусора в год. Кроме того, журналисты отметили реализацию совместных экономических проектов на островах, о которых ранее договорились Россия и Япония.

Японцы крайне агрессивно прокомментировали ситуацию, заявив о крахе надежд на возвращение Курильских островов. Один из пользователей потребовал продолжать «душить Россию экономически», не давая «ни одной иены», пишет «Экономика сегодня».

Россияне в Сети скептически отреагировали на мнение граждан Японии об экономической важности государства для РФ. Комментаторы напомнили о колоссальном госдолге Токио, большая часть которого приходится на США. Помимо этого, российские интернет-пользователи посоветовали японцам «выкупить собственную страну» у кредиторов прежде чем выдвигать территориальные претензии.

Ранее сообщалось, что посвященные заявлению российского лидера Владимира Путина о развитии отношений между Москвой и Токио публикации в популярных японских СМИ вызвали массовый отклик.