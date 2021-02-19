Роспотребнадзор оценил вероятность завоза чумы из Конго

Москва, 19 февраля. Вспышка чумы в Демократической Республике Конго вызывает опасения среди россиян. В Роспотребнадзоре заверяют — опасности завоза заболевания нет.

Россия не имеет прямого авиасообщения с Конго, поэтому вероятность завоза чумы в страну извне минимальна. Об этом РИА Новости сообщила пресс-служба Роспотребнадзора. Ведомство усилило контроль прибывающих в страну.

«На всех пунктах пропуска через государственную границу Российской Федерации Роспотребнадзором проводится усиленный контроль прибывающих лиц. Таким образом, опасность завоза чумы на территорию России практически отсутствует», — сообщает пресс-служба.

Первые сообщения о чуме на северо-востоке Демократической Республики Конго появились 15 ноября 2020 года. Всего в стране зафиксировано 520 случаев заражения, жертвами заболевания стал 31 человек. Отмечается, что заболевание встречается в разных формах: бубонной, легочной и септической. Средний возраст зараженных — 13 лет.

Ранее Роспотребнадзор представил тест-систему для выявления новых штаммов коронавирусной инфекции. Известно, что они помогают определять носителей британского штамма.