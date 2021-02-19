Биолог не счел убедительной версию немецкого исследователя о появлении коронавируса

На сегодняшний день вирусологам не удалось найти однозначных свидетельств того, что коронавирус был создан в лабораторных условиях. Об этом в беседе с ФАН рассказал доктор биологических наук Алексей Аграновский.

Биолог прокомментировал заявление немецкого исследователя, профессора Роланда Визендангера о том, что инфекция COVID-19 была создана в китайской лаборатории. В частности, одним из аргументов стало утверждение, что летучие мыши, которым считают источником инфекции, обитают в двух тысячах километрах от Уханя.

«В аргументах, которые приводит немецкий коллега, ничего нового нет. Все это я уже видел раньше. По поводу того, что летучие мыши не обитают в Ухане — они там в клетках обитают, и это еще хуже, чем особи в дикой природе. Их, видимо, продавали, убивали, [они] контактировали с выделениями, кожей», — отметил эксперт.

Кроме того, Алексей Аграновский поделился своим мнением относительно возможного лабораторного происхождения COVID-19.

«В этом вирусе есть ряд особенностей, которые могут иметь как естественное, так и искусственное происхождение. Я больше склоняюсь к первому варианту. Мое мнение основано на заключении целого ряда вирусологов. Маловероятно, что эту инфекцию могли создать намеренно. Там не видно «склеек», —пояснил специалист.

В завершение он выразил надежду на то, что нынешние события в мире подтолкнут человечество к правильным выводам.

«Это история с коронавирусом должна стать уроком для всех. Нужно менять пищевые привычки и знахарские традиции. От подобных практик нужно отказываться. Контактировать с дикой природой должны специалисты, а не кулинары и знахари. Необходимо помнить, что животные могут быть резервуарами большого количества опасных инфекций», — доктор биологических наук.

Ранее Федеральное агентство новостей сообщило о том, что ВОЗ считает маловероятным возможный ввоз коронавируса в Китай извне.