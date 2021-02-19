Физик из Германии объявил о «вероятной на 99,9%» версии происхождения коронавируса

Берлин, 19 февраля. Коронавирус мог появиться в результате утечки из лаборатории в китайском городе Ухань, причем вероятность такого события составляет 99,9%.

Такое мнение выразил ученый-физик из Германии, профессор Роланд Визендангер. Весь 2020 год, с января по декабрь, специалист проводил собственное расследование. Он проанализировал научные публикации и материалы СМИ, а также обсудил происходящее с коллегами, компетентными в данном вопросе.

«Я на 99,9% уверен, что коронавирус появился в лаборатории», — заявил Визендангер, тем самым оспаривая версию Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ).

В Гамбургском университете отметили, что работа физика не претендует на научность. Однако Визендангер настаивает, что ряд косвенных доказательств указывает именно на утечку коронавируса из лаборатории. Например, до сих пор не удалось обнаружить животное, заразившее человека новой инфекцией.

ФАН ранее писал, что российскую вакцину «Спутник V» одобрили в 30 государствах. Так, минздрав Сан-Марино зарегистрировал препарат по ускоренной процедуре, которая называется Emergency use authorisation.