Кого Москва делегирует на Мюнхенскую конференцию?

Москва, 19 февраля. Мюнхенская конференция по-прежнему считается крупнейшей в мире площадкой, где обсуждаются вопросы глобальной безопасности. С февраля 1963 года форум ежегодно собирает представителей мировой политической элиты, пишет NewsFront.

В этом году мероприятие запланировано в виртуальном формате, оно пройдет с 19 по 20 февраля. Принимать участие будет президент США Джо Байден и главы европейских государств, среди которых канцлер ФРГ Ангела Меркель и президент Франции Эммануэль Макрон, а также глава Еврокомиссии Урсула фон Дер Ляйен, генеральный секретарь ООН Антонио Гутерреш и генсек НАТО Йенс Столтенберг. Российских представителей на форуме не будет.

Интересно, что статус мероприятия при этом будет напрямую зависеть именно от уровня российского представительства. Вероятнее всего, министр иностранных дел РФ Сергей Лавров вместе со своим заместителем все-таки примет участие в конференции.

По мнению депутата Государственной думы России Елены Паниной, Москва давно изложила свою позицию по этому поводу.

«Мы вам все уже сказали, дальше действуем, исходя из ваших действий. Но такой подход вызывает на Западе нервное напряжение, ему гораздо уютнее быть в постоянном диалоге. Кроме того, западникам всегда нужна площадка, где бы они могли читать России нотации, но нам уже неинтересно их слушать», — написал парламентарий в своем микроблоге.

Виртуальная конференция проходит всего через месяц после инаугурации Джо Байдена. На нее возложена важная функция — положить начало восстановлению связей между США и ЕС, испорченных за время правления Дональда Трампа. Экс- президент США и его администрация неоднократно открыто критиковали НАТО, угрожая им санкциями и повышением экспортных пошлин, а также раз и навсегда расторгли несколько международных договоров.

Недавно ФАН писали о сбывшихся прогнозах, которые президент РФ Владимир Путин озвучил на Мюнхенской конференции в 2007 году.