Брянский блогер предстал перед судом за клевету на ветерана

Брянск, 19 февраля. Суд в Брянске начал разбирательство в отношении блогера, который оклеветал ветерана Великой Отечественной войны.

Сотрудники правоохранительных органов уже закончили предварительное расследование по этому делу. Житель Брянска заявил, что пенсионер в годы войны сотрудничал с немецкой контрразведкой.

Стоит отметить, что истец является отцом губернатора Брянской области Александра Богомаза. По мнению следствия, блогер обвинил ветерана в государственной измене.

Ранее стало известно, что полиция проведет очную ставку между продюсером Яной Рудковской и главредом StarHit по делу о клевете. Поводом для разбирательства стала статья, опубликованная в издании.