Ученые обнаружили у собак удивительную осознанность

, 19 февраля. Венгерские нейрофизиологи обнаружили, что собаки могут отличать свое тело от иных объектов и осознавать его границы.

Ранее такую способность считали отличительной чертой человека, приматов и слонов. Об этом рассказала зоопсихолог из Будапештского университета Рита Ленкей.

Участники эксперимента просили свою собаку сесть на коврик, на котором лежал мячик. После этого хозяин требовал максимально быстро принести игрушку.

Выполнению этой команды мешало то, что мячик был прицеплен к ковру, на котором лежала собака. Чтобы принести предмет, собака должна была понять, что поднять его вместе с ковриком ей мешало собственное тело.

К огромному удивлению ученых, большинство собак справилось с этой задачей с первой попытки. Данный эксперимент показал, что эти животные хорошо осознают границы своего тела и учитывают их при планировании действий, как это делают обладатели более продвинутых форм самосознания.

Многие общественные заведения перешли на формат работы dog friendly для приема гостей вместе с собаками. Однако владельцам питомцев следует помнить о правилах поведения в подобных ресторанах и кафе.