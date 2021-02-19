Самолет Уфа — Самара вернулся в аэропорт вылета из-за неубранного шасси

Уфа, 19 февраля. Пассажирский самолет авиакомпании Utair, вылетевший из Уфы в Самару, был вынужден вернуться в столицу Башкирии из-за неубранного шасси, сообщил источник ФАН.

На борту лайнера, выполнявшего рейс UT-271, находились 62 человека. Воздушное судно поднялось в воздух в 18:10 по московскому времени, а в 18:35 вернулось в аэропорт. Посадка прошла в штатном режиме.

Ранее Deita.ru сообщало об экстренной посадке в Южно-Сахалинске самолета из Хабаровска. Причиной стало задымление в кабине пилотов. Пожара удалось избежать. На борту Airbus A319 авиакомпании «Аврора» находились около сотни человек. Никто не пострадал.