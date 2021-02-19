Экс-депутат Рады Олейник заявил об установлении на Украине «фашисткой диктатуры»

Киевские власти перешли все «красные линии», когда ввели санкции против одного из лидеров украинской оппозиции. Таким мнением с ФАН поделился бывший народный депутат Верховной рады, украинский политик Владимир Олейник.

Совет национальной безопасности и обороны Украины без предъявления доказательств вины и решения суда ввел санкции против 19 юридических и восьми физических лиц, в том числе пяти самолетов, на которых осуществлялись перелеты по маршруту Киев — Москва. Глава СНБО Алексей Данилов сообщил на брифинге, что под ограничения, в частности, попали народный депутат Верховной рады от «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктор Медведчук и его супруга Оксана Марченко.

Полный список физлиц, в отношении которых СНБО ввел санкции сроком на три года:

Константин Вацковский (гражданин РФ);

(гражданин РФ); Виталий Донченко (гражданин РФ);

(гражданин РФ); Наталья Лавренюк ;

; Сергей Лисогор (гражданин РФ);

(гражданин РФ); Оксана Марченко ;

; Александр Маслюк (гражданин РФ);

(гражданин РФ); Виктор Медведчук;

Михаил Попов (гражданин РФ).

Также Данилов заявил, что в рамках санкций СНБО накладывает своим решением арест на долю Оксаны Марченко в телеканале «1+1». В то же время секретарь заверил, что вещатель продолжит работать. В свою очередь политик Владимир Олейник в интервью Федеральному агентству новостей заявил о том, что решение СНБО о введении санкций против гражданина Украины является неконституционным.

«Есть три формы правления — по закону, по понятиям, по беспределу. До 2014 года на Украине власти решали все на законодательном уровне, при Петре Порошенко — по понятиям, а вот Владимир Зеленский начал действовать по беспределу. Решение о введении санкций против граждан Украины является неконституционным. Если есть претензии, то существует судебный порядок. Но никаких обвинений Медведчуку не предъявлялось. Замечу, что санкции ввел не Зеленский. В этом деле мы четко видим руку западных кураторов Киева, которые создали антироссийский проект на территории Украины. Сегодня Запад руками президента уже закрыл ряд оппозиционных телеканалов, чтобы никто не знал о ситуации в Донбассе. А она движется к конфликту», — сказал собеседник ФАН.

Далее бывший народный депутат Верховной рады отметил, что Киевские власти перешли все «красные линии», когда ввели санкции против одного из лидеров украинской оппозиции. Это, по словам Владимира Олейника, свидетельствует об установлении на территории Украины «фашисткой диктатуры».

«Западных кураторов Киева раздражало то, что Медведчук летал в Россию, чтобы договориться о развитии экономики, снижении цены на газ, запуске на территории Украины производства российской вакцины от коронавируса. Думаю, что в ближайшее время в стране могут начаться аресты. Киевские власти перешли красную линию. Укажу на два принципиальных момента. СБУ хотят наделить правом за 45 дней до выборов снимать с регистрации любую политическую партию, обвинив ее незаконном финансировании. Сейчас Киев упрощает заочную форму осуждения, а это лишает людей права на защиту. А потом докажи Интерполу, что ты подвергся политическому преследованию. Эти действия властей — установление фашистской диктатуры», — резюмировал Владимир Олейник.

Ранее Федеральное агентство новостей сообщало о том, что киевский журналист Алена Березовская сравнила Украину с Сомали. По ее словам, Киев хочет, чтобы украинцы ненавидели Россию и растоптали память о дедах и прадедах, а также негативно относились к жителям Крыма и Донбасса