«Опухший» Борис Корчевников взволновал поклонников болезненным видом

Москва, 19 февраля. Ведущий программы «Судьба человека» Борис Корчевников вызвал беспокойство фанатов, опубликовав новый снимок. Поклонников взволновал вид журналиста на фото.

Кадр, напугавший подписчиков Корчевникова, появился на его странице в Instagram. В своем посте ведущий рассказал о выходе новой книги писательницы Вероники Иващенко.

«Просто удивительно, сколько в тебе даров от Бога. Вот приумножен и еще один твой талант», — обратился к ней Корчевников.

Телеведущий выложил снимок обложки книги, а также свое совместное фото с Иващенко. Подписчики обратили внимание на странную внешность ведущего «Судьбы человека». Поклонники даже предположили, что Корчевников, которого не сразу можно узнать на фото, серьезно болен.

«Борис, какой вы тут опухший. Глаз почти не видно»; «Здоровья вам. На этом снимке вы выглядите не лучшим образом»; «Борис, что с вами? Неужели болезнь вернулась?» — написали напуганные комментаторы.

Несколько лет назад у Корчевникова обнаружили опухоль в голове. Телеведущий перенес серьезную операцию, после которой долго восстанавливался.

Недавно Борис Кочевников признался, что мог стать участником проекта «Танцы со звездами». Он даже появился на нескольких репетициях, но затем ему отказали.