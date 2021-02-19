Госсекретарь США заявил о возвращении страны в Парижское соглашение по климату

Вашингтон, 19 февраля. Решение президента США Джо Байдена о возвращении государства в Парижское соглашение по климату вступило в силу.

Об этом рассказал государственный секретарь Энтони Блинкен. По его словам, Соединенные Штаты собираются полностью возобновить деятельность в климатических вопросах.

«Дипломатия в областях изменения климата и науки больше не может быть «дополнением» к обсуждениям нашей внешней политики. В центре наших приоритетов во внутренней и внешней политики — реакция на реальные угрозы изменения климата и внимание к нашим ученым», — подчеркнул он.

Ранее экс-глава МИД Германии Зигмар Габриэль заявил, что вопрос реализации «Северного потока — 2» не должен касаться Вашингтона. Он подчеркнул, что с точки зрения европейского суверенитета США не должны быть причастны к строительству газопровода.