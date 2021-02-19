ВСУ останутся без боеприпасов в случае активных боевых действий

, 19 февраля. Вооруженные силы Украины испытывают острую нехватку боеприпасов, что не даст вести успешные боевые действия. В этом уверен украинский политик Алексей Арестович.

«Культура стрельбы» украинских солдат находится на низком уровне. В случае активных боевых действий много боеприпасов будет потрачено впустую. И Киеву не помогут западные государства. Об этом в эфире передачи «Право на власть» заявил спикер Трехсторонней контактной группы по урегулированию кризиса в Донбассе Алексей Арестович.

Он подчеркнул, что десятки тонн патронов и снарядов будут потрачены солдатами впустую. Количество боеприпасов на Украине и без этого находится на крайне низком уровне. Подготовка солдат ВСУ недостаточна, дисциплина огня практически отсутствует. Арестович заявил, что лично видел это, будучи майором запаса, и бывав на линии соприкосновения.

Не получится и быстро восполнить потраченные припасы, уверен спикер. Для этого не создана необходимая инфраструктура: патронные и снарядные заводы. Ни Великобритания, ни Соединенные Штаты не помогут Киеву в деле боепитания для 200 тысяч военнослужащих. Такой вопрос возможно решить только созданием промышленности, считает Арестович.

Ранее украинская журналистка Татьяна Монтян рассказала, что наступление ВСУ на юго-востоке закончится поражением для Украины. Также Арестович заявил о скором обострении ситуации на территории Донбасса, передает «360».